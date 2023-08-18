وذكرت وكالة بلومبرغ، أن الشركة التي تخلفت عن سداد ديونها قبل عامين، تهدف من هذه الخطوة إلى حماية أصولها في أميركا فيما تعمل على صفقة إعادة هيكلة لديونها في مكان آخر.

ويشير الطلب الذي تقدمت به الشركة الصينية بموجب الفصل 15 إلى شروعها في إجراءات إعادة الهيكلة في كلا من هونغ كونغ وجزر كايمان.

وتتطلب الصفقات الدولية لإعادة هيكلة الديون أحيانا ترتيبات بموجب الفصل الخامس عشر في سياق إتمام الصفقة.

أدى تعثر "تشاينا إيفرغراند" عن سداد ديونها قبل عامين إلى تسريع أزمة ديون عقارية واسعة النطاق في الصين، وينظر إلى عملية إعادة الهيكلة التي تقوم بها بترقب واسع حيث ينتظر أن يكون لها تداعيات واسعة على النظام المالي في الصين، البالغ حجمه 60 تريليون دولار، ويمكن أن يمتد أثره إلى البنوك وصناديق الائتمان وثروات مالكي العقارات.

كما أن صفقة إعادة الهيكلة قد تتحول إلى أحد أكبر عمليات إعادة الهيكلة في البلاد على الإطلاق. كما أن حجم الديون الهائل (أكثر من 300 مليار دولار) يعني أن العملية ستكون طويلة الأمد بلا شك، بحسب بلومبرغ.