ولم يطرأ تغير يذكر على خامي القياس الرئيسيين، الجمعة، إذ ارتفع خام غرب تكساس الوسيط عشرة سنتات، أي ما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 80.49 دولار للبرميل بينما استقر خام برنت دون تغير عند 84.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 0205 بتوقيت غرينتش.

ويحد من أسعار النفط تركيز مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على احتواء التضخم في ضوء بيانات اقتصادية أقوى من المتوقع.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة لأول مرة تراجع الأسبوع الماضي في إشارة إلى أن سوق العمل التي لا تزال تشهد شحا في العمالة قد تدفع المركزي الأميركي لمواصلة حملته لتشديد السياسة النقدية.

وجاء التقرير في أعقاب تقارير اقتصادية قوية أخرى، من بينها تقرير مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة، أشارت جميعها إلى احتمال أن يتمسك المركزي الأميركي بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة.

وتفاقمت المخاوف بسبب مجموعة جديدة من البيانات الصينية التي أشارت إلى أن اقتصاد ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم يفقد الزخم سريعا منذ الربع الثاني من العام.