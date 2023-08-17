واقترحت الوزارة، فرض رسوم أولية لمكافحة الإغراق بنسبة 122.5 بالمئة، على ألواح الصلب المطلي بالقصدير المستورد من الصين، و 7.02 بالمئة على ذات المنتج من ألمانيا و 5.29 بالمئة على واردات كندا.

ويستعمل هذا النوع من الصلب في صناعة عدة منتجات منها علب الطعام والطلاء.

واستثنت الوزارة، الواردات من بريطانيا وهولندا وكوريا الجنوبية وتركيا وتايوان.

في المقابل اعترض معهد مصنعي العلب على القرار، قائلا إنه سيؤدي لارتفاع تكاليف المواد وأسعار المواد الغذائية في وقت يظل فيه التضخم مرتفعًا، ذلك لأن صانعي الصلب الأميركيين، ينتجون حاليًا أقل من نصف الألواح المطلوبة لتصنيع العلب محليًا.