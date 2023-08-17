وحسب "بلومبرغ"، تأتي توقعات تراجع الأسعار من احتمالية تعطل الإمدادات من خليج المكسيك بسبب موسم الأعاصير، إضافة إلى اتجاه "أوبك+" نحو خفض الإنتاج لمنع حدوث تراجع كبير في الأسعار.

لكن البنك يرى أن المعروض من النفط فيما تبقى من العام الحالي وفي العام المقبل، سيكون أكثر قوة كثيرًا مقارنة بالتوقعات السابقة، مؤكدا أن الزيادة في الإمدادات ستأتي من روسيا والعراق وليبيا وإيران ونيجيريا وفنزويلا.

ويرى البنك أن العالم يبالغ في تقدير نمو الطلب الصيني بصورة كبيرة، في الوقت الذي تلوح فيه مخاوف الركود الاقتصادي في أوروبا، ومخاوف تباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة.