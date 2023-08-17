وارتفع المؤشر ​​داو جونز الصناعي 63.87 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 34829.61 نقطة عند الفتح.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 11.99 نقطة أو 0.27 بالمئة إلى 4416.32 نقطة، كما قفز المؤشر ناسداك المجمع 52.67 نقطة أو 0.39 بالمئة إلى 13527.30 نقطة.

وأظهرت بيانات صدرت عن وزارة العمل أن طلبات إعانة البطالة الأميركية قد انخفضت للأسبوع المنتهي في 12 أغسطس عن الفترة السابقة، وجاءت أقل بقليل من تقديرات داو جونز. كما أعلن الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا عن ارتفاع طفيف في مؤشر التصنيع في أغسطس.

وعانت الأسهم الأميركية خلال شهر أغسطس الحالي، حيث تتجه المتوسطات الرئيسية نحو خسارة أسبوعية جديدة، لتبقى المؤشرات في المنطقة السلبية لهذا الشهر.