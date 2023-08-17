وقالت النقابة في بيان "سيقرر أعضاؤنا الآن ما إذا كان الاتفاق المطروح على الطاولة يوافق توقعاتهم".

وأضافت أن الإضرابات المستقبلية المقرر إجراؤها من يوم الجمعة 25 أغسطس وحتى الاثنين 28 من الشهر نفسه ستتم إذا رفض العمال عرض الأجور.

وكانت النقابة سابقا، قد لفتت إلى «مستويات متفاوتة في الأجور بين العمال، علماً بأن معظمهم يتقاضى في المتوسّط أقلّ من 12 جنيهاً في الساعة، بالرغم من طبيعة عملهم الصعبة جداً، والدقيقة على المستوى الأمني».

وقالت إنه خلال جائحة كوفيد-19، «قام العديد من الشركات العاملة في مطار غاتويك بتسريح موظفين على نطاق واسع، فيما قلّصت نسبة الأجور وشروط العمل لدى آخرين».

وتزايدت الإضرابات بسبب تدني الأجور في قطاعات عدة في الأشهر الأخيرة في المملكة المتحدة، متأثرةً بأعلى معدّل تضخّم في مجموعة السبع.

وتجلى ذلك خصوصاً في المطارات ولدى عمال البريد والسكك الحديد، ومقدمي الرعاية الصحية.