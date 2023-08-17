قال شي "الغرب يواجه مشكلات متزايدة بسبب المادية والفقر الروحي".

نشرت كلمة شي في مجلة (كيوشي)، أكثر المجلات النظرية موثوقية لدى الحزب، بعد ساعات من صدور بيانات، الثلاثاء، والتي أظهرت ضعف نشاط المستهلكين والمصانع الصينية في يوليو الماضي على الرغم من الوعود الرسمية بدعم رواد الأعمال المتعثرين.

طالب شي، أقوى زعيم يقود الصين منذ عقود، سكان البلاد إلى "بناء أيديولوجية اشتراكية ذات تماسك قوي، والتركيز على الأهداف طويلة الأمد لتحسين قطاعات التعليم والرعاية الصحية والإمدادات الغذائية لـ 1.4 مليار صيني بدلا من السعي فقط وراء الثروة المادية."

دعا شي، منذ توليه السلطة في عام 2012، إلى استعادة دور الحزب الحاكم الريادي في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي.

كما شدد الزعيم الصيني السيطرة على قطاع الأعمال والمجتمع منذ وصوله إلى الحكم.

تأتي بعض التغييرات المكلفة بشكل متزايد مع الضغوط الممارسة على الشركات الصينية الناجحة لتحويل مسارها.

وشدد الحزب سيطرته على الصناعات التكنولوجية من خلال إطلاق إجراءات أمنية تستهدف البيانات، ومكافحة الاحتكار، وهو ما قضى على مليارات الدولارات من قيمة هذه الشركات في البورصة.

وقال شي في الخطاب المكتوب "يجب علينا التحلي بالصبر، والإصرار على إحراز تقدم مطرد خطوة بخطوة."

قالت مجلة كيوشي إنها تلقت هذا الخطاب في فبراير الماضي في مدينة تشونغتشينغ جنوب غربي البلاد.

من الشائع أن تنشر مجلة كيوشي مثل هذه الخطابات بعد أشهر من تلقيها.

تراجع النمو الاقتصادي الصيني إلى 0.8 بالمئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي مقارنة بالشهر السابق، بانخفاض من نسبة الـ 2.2 بالمئة المسجلة في الفترة من يناير وحتى مارس.

خلصت دراسة استقصائية في يونيو الماضي بأن البطالة بين عمال المدن - والذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما - ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 21.3 بالمئة.

ذكر مكتب الإحصاء الصيني هذا الأسبوع إنه سيحجب التحديثات أثناء تنقيح قياساته.

كما وسعت الحكومة قواعد مكافحة التجسس، وشددت الضوابط على المعلومات، وهو ما قلل معرفة الشركات الأجنبية والخاصة بشأن الأنشطة التي قد يسمح بها.