وقال حاكم مصرف لبنان المركزى بالإنابة وسيم منصورى- في بيان، الخميس، أن هناك التزامات خارجية على مصرف لبنان بقيمة مليار و270 مليون دولار، يقتضي تسديدها عند الاستحقاق من السيولة الخارجية، مشددا على التزام مصرف لبنان والمجلس المركزي للمصرف بعدم الصرف من رصيد الاحتياطي إلا لتسديد الالتزامات الخارجية.

وأوضح البيان، أن الالتزامات الخارجية تتضمن:

275 مليون دولار نقدي لحسابات القطاع العام بالدولار

8 ملايين دولار لحسابات القطاع المصرفي بالدولار

125 مليون دولار لرصيد حقوق السحب الخاصة المتوفر للاستعمال

96 مليون دولار اعتمادات مستندية مفتوحة من قبل مصرف لبنان

660 مليون دولار قروض لجهات عربية

106 ملايين دولار ودائع عربية

وشدد البيان على التزام الحاكم بالإنابة التقيد بقرار المجلس المركزي والذي يقضي بعدم جواز المساس بالتوظيفات الإلزامية المودعة من قبل المصارف في مصرف لبنان.

وحول الموجودات الخارجية السائلة.. أوضح البيان أنها تتضمن:

1.53 مليار دولار نقدا في صندوق المصرف المركزي

3.114 مليار دولار حسابات جارية

3.711 مليار دولار ودائع لأجل

218 مليون دولار أوراق مالية دولية

ووفقا لحسابات رويترز التي استندت إلى أرقام البنك، فقد بلغ صافي الموجودات بالعملات الأجنبية بالبلاد 7.303 مليار دولار.