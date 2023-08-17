وقال فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية في إفادة صحفية "الولايات المتحدة... تدعو روسيا للعودة على الفور إلى مبادرة حبوب البحر الأسود" في إشارة إلى اتفاق كان يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. وانسحبت روسيا من الاتفاق في 17 يوليو.

وقال باتيل دون الخوض في تفاصيل إن الولايات المتحدة تسعى إلى "إيجاد طرق وممرات يمكننا من خلالها الاستمرار في نقل الحبوب إلى الأماكن التي تحتاج إليها". وأضاف أن واشنطن لم تر أي بادرة من الروس تعبر عن رغبتهم في العودة إلى الاتفاق.\

ومنذ انسحابها من الاتفاق، هاجمت روسيا البنية التحتية الزراعية والموانئ الأوكرانية. وكان التصدير عبر الممر البحري الآمن حيويا للمساعدة في التصدي لأزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الروسية الأوكرانية.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن الضربات الجوية التي شنت الليلة الماضية دمرت صوامع ومخازن في ميناء ريني على نهر الدانوب، وهو طريق حيوي في زمن الحرب لصادرات المواد الغذائية. ونشروا صورا لمرافق تخزين أصابها الدمار ولأكوام من الحبوب المبعثرة.

وقال باتيل "بوتين ببساطة لا يعبأ بالأمن الغذائي العالمي". وأضاف أن هجمات موسكو تفاقم أزمة نقص الغذاء.

ودأبت موسكو على القول إنها مستعدة للعودة إلى الاتفاق "على الفور" بمجرد تنفيذ اتفاق مصاحب يتعلق بتسهيل الصادرات الروسية.