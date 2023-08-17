ونزل المؤشر نيكي 1.5 بالمئة تقريبا إلى 31309.68 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أوائل يونيو، قبل أن يقلص بعض الخسائر لينهي الجلسة متراجعا 0.44 بالمئة عند 31626.00 نقطة.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع 0.34 بالمئة إلى 2253.06 نقطة بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى في شهر تقريبا عند 2227.62 نقطة.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس قسم التداولات في فيليب سيكوريتيز اليابان، لوكالة رويترز: "كان المستثمرون يتفاعلون فقط مع إشارات السوق السلبية.. ارتفاع العائدات العالمية والمخاوف المستمرة بشأن الاقتصاد الصيني".

وبلغت عائدات سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها منذ أكتوبر عند 4.3120 بالمئة، الخميس، وسط توقعات بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول بعد سلسلة من البيانات أكدت قوة الاقتصاد الأميركي.

كما أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو والذي نشر الأربعاء أن المسؤولين منقسمون حول الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة.

ودفع ذلك الين إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر عند 146.565 للدولار.

وخسر سهم فاست ريتيلينج مالكة العلامة التجارية يونيكلو 0.16 بالمئة.

وأنهى سهم مجموعة سوفت بنك اليوم على ارتفاع طفيف، بينما أغلق صانع معدات الرعاية الصحية تيرومو على انخفاض 2.24 بالمئة. وتراجعت الأسهم المرتبطة بالسياحة حتى بعد أن أشارت البيانات إلى انتعاش قوي في السياحة في اليابان.

وأظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن عدد زوار اليابان في يوليو تموز ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ الجائحة، إذ ساعد ضعف الين في تعزيز السياحة والمساهمة في زيادة النمو في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.