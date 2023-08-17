وأشارت الشركة في إعلان نتائجها المالية إلى أن الإيرادات ارتفعت في النصف الأول 9.04 مليار دولار مقابل 7.93 مليار دولار قبل عام.

وأضافت الشركة أن السيولة الصافية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية بلغت 1951 مليون دولار في النصف الأول من 2023 في حين سجل الإنفاق الرأسمالي 910 ملايين دولار في ذات الفترة.

وقالت إنها ملتزمة باستثمار أكثر من 500 مليون دولار بهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مدى السنوات الخمس المقبلة بمقدار 700 ألف طن.

وذكرت دي.بي ورلد أنها تبقى متفائلة بشأن توقعات المدى المتوسط والطويل للتجارة العالمية لكن تلك التوقعات لا تزال يكتنفها الغموض بسبب أجواء التوتر الجيوسياسي وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة وتقلبات أسعار صرف العملات.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة سلطان أحمد بن سليم في إفصاح "على الرغم من أن توقعات التجارة في المدى القريب ربما تكون ضبابية بفعل عوامل اقتصاد كلي وجيوسياسية، فإن الأداء المالي القوي في الشهور الستة الأولى يضعنا في المكان الملائم لتحقيق مجموعة ثابتة من النتائج للعام بأكمله".

وأضاف "ما زلنا متفائلين بخصوص التوقعات متوسطة وطويلة الأمد للقطاع ولقدرة موانئ دبي العالمية على تحقيق عائدات مستدامة على نحو مستمر".

وقال يوفراج نارايان نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات المالية في بيان إن الإيرادات في النصف الأول من العام قفزت 13.9 بالمئة على أساس سنوي إلى ما يتجاوز تسعة مليارات دولار بقليل "مع استفادة الشركة من مساهمة عمليات الاستحواذ على مدى العام بأكمله".

وارتفع إجمالي الدين المعدل، الذي يستثني السحب على المكشوف من البنوك والقروض من مساهمين غير مسيطرين، إلى 19.2 مليار دولار من 18.5 مليار دولار في نهاية 2022. وبلغ صافي الدين 15.8 مليار دولار في نهاية يونيو.