وأظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن أسعار المنازل الجديدة في الصين تراجعت في يوليو للمرة الأولى هذا العام، إذ أخفقت سياسة الدعم الجزئي في تعزيز قطاع العقارات المتعثر مما زاد الضغوط على السلطات لتبني تحفيز ضخم.

تحركات الأسهم

انخفض المؤشر الرئيسي بالسعودية 0.2 بالمئة إلى 11393 نقطة مع هبوط سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.1 بالمئة ومصرف الراجحي 0.4 بالمئة.

وأظهرت بيانات من مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) الأربعاء أن صادرات السعودية من النفط الخام تراجعت لثالث شهر على التوالي في يونيو مسجلة أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2021، مع إقبال مشتري النفط الآسيويين على النفط الروسي الأقل ثمنا.

وهبط المؤشر الرئيسي في دبي 0.1 بالمئة إلى 4046 نقطة.

وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى (بي.دي سويس) إن سوق دبي المالي ستظل معرضة لبعض تصحيحات الأسعار بعد الأداء القوي هذا العام.

وتراجع المؤشر الرئيسي بأبوظبي 0.3 بالمئة إلى 9781 نقطة.

وخسر مؤشر قطر مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 0.1 بالمئة عند 10664 نقطة، مع تراجع سهم بنك قطر الوطني أكبر مصارف الخليج 0.5 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر القيادي في مصر 0.5 بالمئة إلى 18063 نقطة.

وقال تقي الدين إن البورصة المصرية استأنفت التعافي لكنها ربما تواصل مواجهة مقاومة بالقرب من أعلى مستوياتها لهذا العام مع تراجع أحجام التداول مجددا.

وفي سوق عُمان، زاد المؤشر الرئيسي 0.1 بالمئة إلى 4767 نقطة.

وفي الكويت، صعد المؤشر الرئيسي 0.6 بالمئة إلى 6269 نقطة.