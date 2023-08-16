من جانبه، قال رئيس فرع الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إن التضخم الأميركي قد يكون يسير في الاتجاه الصحيح لكن من السباق لأوانه أن يعلن المصرف المركزي الانتصار في معركة احتوائه.

وشدّد كاشكاري خلال ندوة في المدينة على أنه "لا يمكنني القول إننا انتهينا من الأمر، لكنّي أرى مؤشرات إيجابية".

ورفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة 11 مرة اعتبارا من العام الماضي في محاولة لكبح تضخم تخطى بهامش كبير معدل 2 بالمئة المستهدف من المصرف المركزي الأميركي.

لكن على الرغم من الانخفاض الكبير في نسبة التضخم في الأشهر الأخيرة، لا يزال أعلى من معدل 2 بالمئة المستهدف، خصوصا إذا ما تم استثناء المواد الغذائية وأسعار الطاقة المتقلبة.

تحركات الأسواق

وارتفع مؤشر ​​داو جونز الصناعي 119.00 نقطة أو 0.37 بالمئة إلى 35,075.90 نقطة، بحلول الساعة 14:12 بتوقيت غرينتش.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 8.54 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 4,445.41 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع 6.04 نقطة أو 0.05 بالمئة إلى 13,624.65 نقطة.