ونهر الدانوب هو آخر ممر مائي متاح لأوكرانيا لتصدير الحبوب، بعد توقف الشحن من موانئ البحر الأسود بعد انسحاب روسيا في منتصف يوليو من اتفاق لتأمين مرور شحنات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بوساطة تركيا والأمم المتحدة.

ومنذ ذلك الحين هاجمت روسيا الموانئ المطلة على نهر الدانوب عدة مرات.

وكشفت بيانات ميناء كونستانتا أن 8.1 مليون طن من الحبوب الأوكرانية، غادرت الميناء في الشهور السبعة الأولى من العام مقارنة مع 7.5 مليون في نهاية يونيو.

وفي بداية الأسبوع، نقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية عن مسؤولين بالحكومة الأكرانية، أنها بدأت في تسجيل السفن الراغبة في استخدام الممر الذي أعلنته الأسبوع الماضي، والذي يسمح بإبحار سفن الشحن المحاصرة في موانئها.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم البحرية الأوكرانية، دميترو بليتينتشوك، قوله "التسجيل مفتوح الآن والمنسق يعمل بالفعل"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.