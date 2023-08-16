وفي بورصة موسكو، عند الساعة 11:28 صباحًا بالتوقيت المحلي، بلغ سعر الصرف 96.9 روبل للدولار و106 روبل لليورو، واستقرت الأسعار منذ افتتاح اسواق صرف العملات.

وكان إعلان المصرف المركزي الروسي برفع معدل الفائدة الرئيسية من 8.5 بالمئة إلى 12 بالمئة قد طمأن بالفعل مجمل الأسواق الثلاثاء.

وخلال يوم الاثنين، واصل الروبل تراجعه الحاد الذي بدأ منذ أسابيع، وتخطى سعر الدولار عتبة 100 روبل واليورو 110، في سابقة منذ 2022، عندما انهارت العملة الروسية في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

إلا أن المحللين في Alfa Bank اعتبروا في مذكرة نُشرت الأربعاء، أنه "من غير المرجح أن يكون لتعديل سعر الفائدة الرئيسية تأثير دائم على سعر الروبل" في ضوء الكميات "المحدودة" المتداولة حاليًا في سوق صرف العملات في روسيا.

ومن المقرر أن يعقد المصرف اجتماعه المقبل للنظر في معدل الفائدة الرئيسية في 15 سبتمبر.