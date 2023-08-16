وقال إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع في بيان إن تداول السكر سيبدأ اعتبارا من غد الخميس مشيرا إلى أن الخطوة تتسق مع توجه الحكومة "لتنظيم أسواق السلع الاستراتيجية والأساسية منها".

وتعاني مصر، وهي مشتر كبير للسلع الأساسية، من ضائقة في العملة الأجنبية تسببت في خسارة الجنيه ما يقرب من 50 بالمئة من قيمته أمام الدولار وتسبب ذلك أيضا في الحد من الواردات ودفع التضخم الأساسي الرسمي لمستويات ارتفاع قياسية.

وتقول مصر إن لديها مخزونات استراتيجية من السكر تكفي الاستهلاك حتى ربيع 2024.

ويعتقد أن شركة السكر والصناعات التكاملية، المشتري الحكومي للسكر في مصر، اشترت نحو 50 ألف طن من السكر الخام في ممارسة دولية انتهى موعد تلقي العروض فيها في الخامس من أغسطس.