وكتب على تطبيق تيليغرام: "هاجم الروس منطقة أوديسا مرتين في الليلة الماضية بطائرات مسيرة هجومية. الهدف الرئيسي هو الميناء والبنية التحتية للحبوب في جنوب المنطقة".

وقال مكتب الرئاسة في بيان منفصل إن الهجمات لم تسفر عن خسائر بشرية.

وتظهر صور نشرها الحاكم جدرانا معدنية للمخازن وقد دُمرت وأكواما متناثرة من الحبوب مثل دوار الشمس.

ولم يذكر المسؤولون الأوكرانيون بعد ما إذا كان الميناء الذي تعرض للهجوم يعمل أم لا.

وقال سلاح الجو الأوكراني إنه دمر 13 طائرة مسيرة روسية فوق منطقتي أوديسا وميكولايف في الجنوب.

ولم يتضح على الفور عدد الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا في المجمل.

وانطلق من موانئ أوكرانيا على نهر الدانوب نحو ربع صادرات الحبوب قبل انسحاب روسيا من اتفاق تدعمه الأمم المتحدة لتوفير ممر آمن لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في يوليو.

وأصبحت الموانئ منذ ذلك الحين الطريق الرئيسي للتصدير، إذ تُرسَل الحبوب على عبارات إلى ميناء كونستانتا على البحر الأسود في رومانيا لشحنها من هناك.

وفي وقت سابق من الشهر، هاجمت روسيا ميناء إسماعيل، وهو الميناء الداخلي الرئيسي لأوكرانيا والواقع على الجهة المقابلة لنهر الدانوب من رومانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا مع تكثيف استخدام موسكو للقوة لمنع كييف من تصدير الحبوب.

ودمرت هجمات بطائرات ميسرة منشآت في الميناء وأوقفت سفنا كانت تستعد للوصول إلى هناك لتحميل الحبوب الأوكرانية في تحد لحصار أعادت روسيا فرضه في منتصف يوليو.