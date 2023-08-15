وخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة الرئيسية بشكل غير متوقع، لثاني مرة في ثلاثة أشهر الثلاثاء، في إشارة جديدة إلى تكثيف السلطات جهود التيسير النقدي لتعزيز تعافي الاقتصاد المتعثر.

بدورها، تراجعت أسعار النفط الثلاثاء، بضغط من بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين تزامنت مع مخاوف من أن خفض الصين بصورة غير متوقعة لأسعار الفائدة الرئيسية لن يكون كافيا لإنعاش الاقتصاد.

وتراجع مؤشر السوق السعودي 0.7 بالمئة إلى 11494 نقطة، مواصلا التراجع من الجلسة السابقة، مع هبوط سهم شركة النفط العملاقة أرامكو 0.6 بالمئة، وانخفاض سهم بنك الأول 2.2 بالمئة.

وهبط مؤشر سوق دبي 0.2 بالمئة إلى 4051 نقطة، متأثرا بتراجع أسهم بنك المشرق 5.8 بالمئة.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.4 بالمئة إلى 9807 نقاط.

وخسر مؤشر بورصة قطر 0.3 بالمئة ليغلق عند 10677 نقطة، بعد هبوط أغلب الأسهم المدرجة، بما في ذلك أسهم شركة صناعات قطر المتخصصة في البتروكيماويات التي تراجعت 1.8 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر EGX30 بنسبة 0.4 بالمئة إلى 17965 نقطة، مدعوما بارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 0.8 بالمئة.

وقال البنك المركزي المصري الاثنين، إن مصر باعت أذون خزانة لأجل عام بقيمة 626.4 مليون يورو (683 مليون دولار)، في مزاد بمتوسط عائد أربعة بالمئة.