وسجلت مبيعات التجزئة الأميركية، نموا أكبر من المتوقع في يوليو، مع ارتفاع مشتريات الأميركيين عبر الإنترنت وزيادة ارتيادتهم للمطاعم، مما يشير إلى استمرار التوسع الاقتصادي في مطلع الربع الثالث ويبقي احتمال حدوث ركود مستبعدا.

وقالت وزارة التجارة، الثلاثاء، إن مبيعات التجزئة زادت 0.7 بالمئة الشهر الماضي.

وجرى رفع نسبة زيادة المبيعات في يونيو إلى 0.3 بالمئة بدلا من 0.2 بالمئة في التقرير السابق.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 0.4 بالمئة.

ومن جانب آخر، حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، من أن البنوك الأميركية بما في ذلك بنك "JPMorgan Chase"، قد يتم تخفيض تصنيفها إذا خفضت الوكالة تقييمها لبيئة التشغيل في القطاع.

في يونيو الماضي، خفضت وكالة "فيتش" درجة "بيئة تشغيل" القطاع المصرفي الأميركي إلى AA- من AA، مستشهدة بالضغط على التصنيف الائتماني للبلاد، والفجوات في الإطار التنظيمي، وعدم اليقين بشأن المسار المستقبلي لارتفاع أسعار الفائدة.

وقالت الوكالة، إن تخفيض التصنيف مرة واحدة إلى A+ من AA-، سيجبر فيتش على إعادة تقييم التصنيفات لكل بنك من أكثر من 70 بنكًا أميركيًا تغطيها.

تحركات الأسواق

وهبط مؤشر ​​داو جونز الصناعي 210.88 نقطة أو 0.60 بالمئة إلى 35,096.75 نقطة، بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 31.09 نقطة أو ما يعادل 0.67 بالمئة إلى 4,458.63 نقطة، في حين تراجع مؤشر ناسداك المجمع 89.88 نقطة أو 0.64 بالمئة إلى 13,699.68 نقطة.