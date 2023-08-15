وقالت وزارة التجارة، الثلاثاء، إن مبيعات التجزئة زادت 0.7 بالمئة الشهر الماضي.

وجرى رفع نسبة زيادة المبيعات في يونيو إلى 0.3 بالمئة بدلا من 0.2 بالمئة في التقرير السابق.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 0.4 بالمئة.

وتلقت مبيعات التجزئة دعما على الأرجح من عرض ترويجي لشركة أمازون الشهر الماضي.

وظل الطلب قويا رغم قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، برفع أسعار الفائدة بشكل حاد لكبح التضخم.

ويعزز انحسار التضخم القوة الشرائية للمستهلكين.

وباستبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، ارتفعت مبيعات التجزئة واحدا بالمئة في يوليو.

وجرى خفض نسبة زيادة مبيعات التجزئة الأساسية في يونيو إلى 0.5 بالمئة بدلا من 0.6 بالمئة في التقرير السابق.