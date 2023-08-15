وقد أنشى هذا الاستوديو في سنغافورة في العقد الأول من القرن الحالي، من جانب شركة "إندستريال لايت أند ماجيك" (ILM)، التي أسسها جورج لوكاس مبتكر سلسلة "حرب النجوم".

وقالت ديزني في بيان، "خلال الأشهر المقبلة، ستعمل (ILM) على تعزيز تواجدها العالمي، وتصفية الاستوديو التابع لها في سنغافورة، بسبب عوامل اقتصادية تؤثر على القطاع".

ولم تذكر عدد الموظفين الذين سيتأثرون بهذا القرار في سنغافورة.

قالت ديزني في فبراير، إنها ستلغي 7000 وظيفة في جميع أنحاء العالم، في إطار عملية إعادة تنظيم مع تآكل نشاطها التلفزيوني التقليدي، وفي مواجهة المنافسة الشديدة وتآكل أعداد المشتركين في خدمة البث التدفقي "ديزني بلاس".

وقالت هيئة تطوير وسائل الإعلام في سنغافورة ومجلس التنمية الاقتصادية في بيان مشترك، "إن قرار شركة (لوكاس فيلم) بإنهاء عملياتها في سنغافورة، جاء استجابة للتغيرات في ظروف القطاع والأعمال".

وأَضاف البيان، "تواجه صناعة الإعلام العالمية اضطراباً بسبب التطورات التكنولوجية السريعة، بينما تتعامل الاستوديوهات مع تحديات مرتبطة بالموهبة والربحية".

وقد شارك الاستوديو في سنغافورة بإنتاجات هوليوودية رفيعة المستوى، بينها "آيرن مان" و"ذي أفنجرز" وأفلام "ستار وورز"، بحسب موقع مجلس التنمية الاقتصادية في سنغافورة.