وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن هذه الاتفاقية تعد أول صفقة غاز طبيعي مسال مع شركة ألمانية. وأضافت أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال ومختلف الشركات العاملة بمجال الطاقة حول العالم، والمساهمة في إيجاد أسواق جديدة حول العالم لاسيما في نطاق السوق الأوروبي.

يذكر أن إيرادات الغاز الطبيعي المسال تعد ضمن أكبر مصادر الدخل الوطني في سلطنة عُمان بعد النفط، حيث قامت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال من خلال مؤسستها التنموية بتمويل العديد من المشروعات المختلفة في كافة المجالات كالرعاية الصحية والتعليم وتوفير فرص العمل.

وتسعى أوروبا جاهدة لإيجاد بديل للغاز الروسي منذ العام الماضي على خلفية الحرب في أوكرانيا بعدما بدأت شركة غازبروم الحكومية الروسية تقليص إمداداتها عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا قبل أن توقفها.

وتأمل ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، في إيجاد بديل لواردات الطاقة من روسيا بحلول منتصف 2024، وهو جهد كبير لدولة تعتمد بنسبة كبيرة على الغاز الطبيعي لتشغيل قطاعها الصناعي.