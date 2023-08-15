وارتفع المؤشر نيكي 0.56 بالمئة عند الإغلاق إلى 32238.89 نقطة ليعوض بعض خسائره التي بلغت 1.27 بالمئة في اليوم السابق. كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.41 بالمئة إلى 2290.31 عند الإغلاق.

ونما الاقتصاد الياباني للربع الثالث على التوالي في الفترة من أبريل وحتى يونيو إذ ساعدت صادرات قوية للسيارات ووصول السياخ في معادلة أثر بطء التعافي في الاستهلاك من تبعات جائحة كوفيد.

وأغلق المؤشران ستاندرد اند بورز500 وناسداك على ارتفاع أمس الاثنين مع صعود سهم شركة إنفيديا لصناعة الرقائق بعد توصية قوية من مورغان ستانلي، مما أدى إلى تحقيق أسهم النمو الضخمة الأخرى مكاسب.

وفي اليابان، ارتفع سهم طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صناعة الرقائق 1.68 بالمئة ليعطي أكبر دفعة للمؤشر نيكي. وربح سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 1.91 بالمئة.

وزاد سهم تي.دي.كيه لتصنيع أجهزة الاستشعار 2.47 بالمئة.

وقفز سهم بوست هولدينجز اليابانية 4.89 بالمئة بعد أن أعلنت مجموعة البنوك وشركات التأمين إعادة شراء ما يصل إلى 8.4 بالمئة من أسهمها بقيمة 300 مليار ين.

وانخفض سهم مجموعة دينتسو 7.65 بالمئة ليصبح الأسوأ أداء على المؤشر نيكي بعد أن خفضت شركة الإعلانات التوقعات لصافي أرباحها السنوية.