وقال المطار إن الإضراب، الثالث خلال موسم الصيف، أثر على 15 ألف مسافر كانوا يخططون للسفر، الاثنين أو الثلاثاء، خلال عطلة عيد انتقال العذراء في بلجيكا في منتصف اغسطس.

وينتقد طيارو "راين إير" في بلجيكا، عدم رغبة الشركة الايرلندية في احترام اتفاقية جماعية، تنص على منحهم عددًا معينًا من أيام الإجازة، مقابل التخفيضات التي طالت أجورهم في العام 2020 خلال أزمة كوفيد-19.

وتتهم نقابات الطيارين الشركة بعدم احترام القانون البلجيكي، وبتحقيق أرباح بفضل "الإغراق الاجتماعي"، الذي يخلق منافسة غير عادلة مع الشركات الأخرى.

وفي نهاية يوليو الماضي، ألغيت نحو 96 رحلة وصول ومغادرة من مطار شارلوروا البلجيكي، بسبب إضراب طيّاري الشركة عن العمل على خلفية ظروف عملهم.

وتأثر حينها نحو 17 ألف راكب، كان يُفترض أن يصلوا إلى مطار شارلوروا أو أن يغادروا منه بهذه الحركة الاجتماعية، أي نحو 28 بالمئة من الركاب الذين كان المطار يتوقع وصولهم ومغادرتهم لهذين اليومين.