وقال ليندنر الذي وصل إلى العاصمة الأوكرانية في الصباح الباكر، إنه سيجري محادثات "واضحة للغاية" مع المسؤولين الأوكرانيين حول طريقة دعم وزارة المالية الألمانية لأوكرانيا، الآن ومستقبلا.

وبعد وصوله إلى كييف بالقطار، قال ليندنر للصحافيين "نقف جنباً إلى جنب مع أوكرانيا".

منذ بداية الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022، قدمت ألمانيا نحو 22 مليار يورو لأوكرانيا، على شكل مساعدات إنسانية ومالية وعسكرية، وفقاً للمستشار الألماني، أولاف شولتس.

وأضاف الوزير "يجب ألا تخسر أوكرانيا هذه الحرب".

وفي وقت لاحق، كتب رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، على تلغرام أنه عقد "اجتماعا مهما" مع ليندنر في كييف، وشكر الحكومة الألمانية على دعمها.

وشدد ليندنر خلال المحادثات، على أن "ألمانيا ستدعم أوكرانيا بشكل أكبر، وأن مشاريعنا التعاونية ستكون على المدى الطويل" بحسب شميغال.

وأشار شميغال، إلى أن البلدين يعملان على خمسة مشاريع استثمارية تبلغ قيمتها حوالى 247 مليون يورو، ويبحثان في ثلاثة مشاريع أخرى تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 70 مليونا.

وصرح "نتوقع مشاركة رجال أعمال ألمان" في إعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب.

وأضاف شميغال، "شددت على ضرورة تشديد العقوبات بحق روسيا ومصادرة أصول روسية من شأنها أن تكون المصدر الرئيسي لتمويل إعادة الإعمار".