وانخفضت أسعار النفط وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، بأكثر من واحد بالمئة في بعض فترات التداول، بعدما ضغطت المخاوف من تباطؤ التعافي الاقتصادي في الصين وقوة الدولار، في اتجاه يعاكس الارتفاعات التي شهدتها أسعار النفط خلال الأسابيع السبعة الماضية على خلفية تقليص الإمدادات من تحالف أوبك+.

وهبط المؤشر "MSCI" الأوسع نطاقا لأسهم آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان 1.7 بالمئة، فيما عززت مشاكل العقارات في الصين من الحاجة لتدابير جادة للتحفيز، حتى في الوقت الذي تتجاهل فيه بكين على ما يبدو النداءات.

وانخفض المؤشر الرئيسي بالسوق السعودية 0.45 بالمئة، منهيا سلسلة من المكاسب استمرت ثلاث جلسات، إذ هبط سهم البنك الأول السعودي 2.4 بالمئة مع التداول بدون الحق في توزيعات الأرباح.

وأغلق سهم عملاقة النفط السعودية أرامكو على ارتفاع بـ 0.14 بالمئة، وتراجع سهم شركة معادن رائدة صناعة التعدين واحدا بالمئة بعد انخفاض حاد في أرباح الربع الثاني.

وانخفض المؤشر الرئيسي في سوق دبي 0.14 بالمئة مع هبوط سهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) 0.8 بالمئة.

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.32 بالمئة.

وهبط المؤشر الرئيسي في قطر 0.65 بالمئة، مع تراجع سهم أكبر بنوك الخليج بنك قطر الوطني واحدا بالمئة.

وبشكل منفصل، قال مصرف قطر المركزي في بيان، الأحد، إن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لديه بلغت 241.6 مليار ريال قطري (66.32 مليار دولار) في نهاية يوليو.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية، EGX 30 بنسبة 0.23 بالمئة.