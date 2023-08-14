وقالت شعاع في إفصاح لسوق دبي المالي إن الصديقي استقال من عضوية مجلس إدارة الشركة.

وأكملت الشركة العام الماضي طرحا عاما أوليا بقيمة 100 مليون دولار لشركة استحواذ لأغراض خاصة في بورصة ناسداك بنيويورك.

وقال الصديقي في منشور على موقع لينكدإن إنه يترك شعاع ليغزو عالم التكنولوجيا والأبحاث والأوساط الأكاديمية.

وأضاف "تماشيا مع هذا التحول وتطور توجهاتي وجهودي، قررت نقل حصتي في شعاع كابيتال لأمهد الطريق لمساهمين جدد".

وبحسب التقرير السنوي للشركة، كان الصديقي يمتلك 29.99 بالمئة من شركة شعاع حتى نهاية عام 2022، كما كانت دايركت أكسيس إنفستمنت تمتلك 27.3 بالمئة، ويمتلك الباهر للتطوير العقاري 8.32 بالمئة، ولم يمتلك أي مساهمين آخرين أكثر من خمسة بالمئة في نهاية العام الماضي.

ونقلت بلومبرغ نيوز، الاثنين، عن مصادر مطلعة لم تذكر أسماءها القول إن مساهمين في شعاع، يمتلكون بشكل جماعي أكثر من 50 بالمئة، ومن بينهم الصديقي، يتطلعون إلى بيع حصصهم ويجرون محادثات مع مستشارين محتملين.

وقالت بلومبرغ إنهم يفضلون البيع لمشتر استراتيجي واحد أو لكونسورتيوم لكنهم قد يقررون عدم بيع حصتهم أو بيع جزء منها فقط.

وتأسست الشركة عام 1979، وقادت العديد من الصفقات الكبيرة في الشرق الأوسط.