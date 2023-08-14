وشغل الهاشمي، قبل انضمامه إلى إشراق منصب المدير المالي التنفيذي لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال، وكان قبل ذلك المدير المالي التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع.

كما شغل الهاشمي قبل ذلك منصب مدير العمليات في أدنوك للتوزيع، وشارك عن مكثب في عملية الطرح العام للشركة وإدارة علاقات المستثمرين عقب اكتمال الاكتتاب.

ويمتلك الرئيس التنفيذي الجديد لشركة إشراق أكثر من 20 عاما من الخبرة في إدارة الاستراتيجيات المالية والأداء، ويحمل ماجستير في إدارة الأعمال والتمويل من جامعة هارفارد، وبكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة أوهايو.

وبحسب بيان من الشركة، فقد سجلت إشراق تحولا ملحوظا في الأداء خلال الربع الثاني من العام، مع زيادة إجمالي الدخل التشغيلي وصافي الأرباح.