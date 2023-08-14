وقالت الصحيفة إن الرابطة السويسرية لحماية المستثمر تعتزم رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية في زوريخ يوم الاثنين نيابة عن نحو 500 مستثمر في أسهم كريدي سويس.

وفي نهاية يوليو الماضي، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تغريم العملاق المصرفي السويسري، "UBS"، ما يقرب من 400 مليون دولار لسوء السلوك من قبل كريدي سويس.

ودفع المنظمون السويسريون بنك "UBS" للاستحواذ على منافسه السابق كريدي سويس في وقت سابق من هذا العام، وسط أزمة مصرفية حفزها انهيار بنك "سيليكون فالي" الإقليمي الأميركي.

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بيان تغريم "UBS" ما مجموعه 387 مليون دولار، من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وبنك إنجلترا، بسبب فشل كريدي سويس "في إدارة" المخاطر التي جاءت من انهيار صندوق الاستثمار العائلي الأميركي "Archegos"، على الرغم من التحذيرات المتكررة.