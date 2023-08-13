وأشارت بيانات لجمعية سيارات الركاب الصينية نشرتها وكالة "شينخوا" أن سيارات الركاب الصينية المحلية وسعت حضورها العالمي، حيث وصلت صادرات السيارات ذات العلامات التجارية الصينية إلى 248 ألف وحدة، بزيادة 56 بالمئة على أساس سنوي.

وأوضحت أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري توسعت صادرات سيارات الركاب الصينية بنسبة 81 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 1.99 مليون وحدة.

وكانت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات قد ذكرت، الخميس، أن الصين تشهد ارتفاعا في زيادة كبيرة في إنتاج ومبيعات سيارات الكهربائية في شهر يوليو الماضي.

وأفادت الجمعية بأن إنتاج سيارات الطاقة الجديدة أو الكهربائية في الصين قد ارتفع بنسبة 30.6 بالمئة على أساس سنوي ليبلغ 805 آلاف وحدة الشهر الماضي، فيما ارتفعت المبيعات بنسبة 31.6 بالمئة لتبلغ 780 ألف وحدة.

وأضافت الجمعية أن الحصة السوقية للسيارات الكهربائية بلغت 32.7 بالمئة في يوليو، مشيرة إلى أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بلغ إنتاج سيارات الطاقة الجديدة 4,59 مليون وحدة، أي بزيادة نسبتها 40 بالمئة على أساس سنوي.