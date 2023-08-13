وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المركز أعلن "اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من أدوات دين للمملكة قائمة ومستحقة في الأعوام 2024 و2025 و2026".

وقسَّم المركز إصدارات الصكوك الجديدة إلى "أربع شرائح بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 35.9 مليار ريال، بلغ حجم الشريحة الأولى حوالي 7.5 مليارات ريال لصكوك تستحق في عام 2031، وبلغت الشريحة الثانية حوالي 14.5 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2032، وبلغت الشريحة الثالثة حوالي 10.8 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2033، فيما بلغت الشريحة الرابعة حوالي 3.2 مليارات لصكوك تستحق في عام 2038".

وقال المركز: "تعد هذه المبادرة استمرارا للجهود التي يبذلها المركز لتعزيز السوق المحلية... وتفعيلا لدور المركز في إدارة التزامات الدين الحكومية واستحقاقاته المستقبلية".

وأضاف "تم تعيين إتش.إس.بي.سي العربية السعودية والأهلي كابيتال والراجحي المالية والجزيرة كابيتال بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية".