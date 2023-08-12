وأكَّد دا سيلفا، في كلمة له عن حاجة بلاده إلى المصداقية والاستقرار والثبات، متوقعًا أن يوفر البرنامج الجديد هذه المتطلبات الثلاثة المحفزة لحركة الاستثمار الأجنبي.

وأعرب عن اعتقاده بأنَّ الاقتصاد البرازيلي سيعود، مع البرنامج الجديد، إلى النمو، وسيسلك المسار الصحيح، مضيفًا أنَّه سيتم تسخير كل قدرات الدولة لإنجاحه، وإصلاح ما تضرر في السابق.

كما شدد على التزامه التام باحترام البيئة كما وعد في السابق، مبينًا أنَّ أكثر من 80 بالمئة من الطاقة اللازمة للمشروعات القادمة ستكون نظيفة.