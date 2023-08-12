وقال الاتحاد في تقرير، الجمعة، إن جميع الأسواق أظهرت نموًا قويًا، وإن نسبة إجمالي حركة المسافرين وصلت إلى 88.2 بالمئة من مستويات يونيو 2019.

وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 29.2 بالمئة في حركة السفر خلال يونيو الماضي مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي، كما زادت السعة بنسبة 25.9 بالمئة، وزاد عامل الحمولة 2.0 نقطة مئوية ليصل إلى 79.8 بالمئة.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا": "سجل موسم السفر الصيفي في نصف الكرة الشمالي انطلاقة قوية في يونيو مع تضاعف نمو الطلب، وتجاوز متوسط عامل الحمولة نسبة 84 بالمئة، وهو أمر سارّ لشركات الطيران والاقتصادات المحلية، كما هو كذلك بالنسبة للوظائف المعتمدة على السفر والسياحة، وهو الأمر الذي يعني أن عملية التعافي المستمر للصناعة مفيدة للجميع".

وحققت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ زيادة بنسبة 128.1 بالمئة في حركة المسافرين في يونيو 2023 مقارنةً بشهر يونيو 2022، وهو أقوى معدل سنوي بين المناطق.

كما زادت السعة بنسبة 115.6 بالمئة، وزاد عامل الحمولة بواقع 4.6 نقطة مئوية ليصل إلى 82.9 بالمئة، بينما سجلت شركات الطيران الأوروبية زيادة في حركة المسافرين بنسبة 14 بالمئة مقارنة بشهر يونيو 2022.

وزادت السعة بنسبة 12.6 بالمئة، فيما ارتفع عامل الحمولة 1.1 نقطة مئوية ليصل إلى 87.8 بالمئة، وهو ثاني أعلى معدل بين المناطق.

وشهدت شركات الطيران في أميركا الشمالية ارتفاعًا في حركة المسافرين بنسبة 23.3 بالمئة في يونيو 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، وزادت السعة بنسبة 19.5 بالمئة، وعامل الحمولة 2.7 نقطة مئوية ليصل إلى 90.2 بالمئة، وهو أعلى معدل بين المناطق.

وسجلت شركات الطيران الإفريقية زيادة في حركة المسافرين بنسبة 34.7 بالمئة في يونيو 2023 مقارنة بشهر يونيو بالعام الماضي، وهي ثاني أعلى نسبة زيادة بين المناطق، وزادت السعة في شهر يونيو بنسبة 44.8 بالمئة، فيما انخفض عامل الحمولة بنسبة 5.1 نقطة مئوية إلى 68.1 بالمئة، وهو أدنى مستوى بين المناطق.

وكانت إفريقيا المنطقة الوحيدة التي شهدت انخفاضًا في عامل الحمولة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.