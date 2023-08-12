وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أمس الجمعة أن الوزير ماكسوت شادايف وزير التنمية الرقمية قد قال في مؤتمر: "تم فرض حظر على استخدام الأجهزة المحمولة من إنتاج شركة أبل مثل الهواتف الذكية واللوحية بهدف منعها من الوصول إلى تطبيقات العمل وتبادل البريد الإلكتروني الخاص بالعمل".

وأضاف الوزير الروسي "يُسمح باستخدام أجهزة آيفون لتلبية الاحتياجات الشخصية".

وأصدرت الوزارة الحظر بعد شهرين من قول جهاز الأمن الداخلي الروسي إن عدة آلاف من أجهزة أبل تعرضت للاختراق نتيجة عملية تجسس من قبل الولايات المتحدة.

ونفت شركة أبل هذه المزاعم.

وأحجمت وكالة الأمن القومي الأميركية، التي قال جهاز الأمن الروسي إنها تعاونت مع أبل، عن التعليق على هذه المزاعم في حينه.