تحركات الأسعار

تراجعت أسعار الذهب في أسبوع بنسبة 1.50 بالمئة، لتصل إلى مستوى 1913.76 دولار للأونصة، وذلك رغم ارتفاعها بآخر جلسات الأسبوع، الجمعة، بنسبة 0.07 بالمئة.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن مؤشر أسعار المنتجين الأميركيين للطلب النهائي ارتفع 0.3 بالمئة الشهر الماضي.

وفي الاثني عشر شهرا حتى يوليو، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأميركيين 0.8 بالمئة.

وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن يرتفع المؤشر 0.2 بالمئة في يوليو و0.7 بالمئة على أساس سنوي.

وزاد الدولار أمام منافسيه ليحقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بنسبة بلغت 0.81 بالمئة، وهو ما يجعل الذهب أغلى ثمنا لحاملي العملات الأخرى.

وارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى 4.152 بالمئة.

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن أسعار المستهلكين الأميركيين سجلت زيادة متواضعة في يوليو، وهو ما يعزز الآمال في اقتراب دورة رفع أسعار الفائدة الأميركية من نهايتها.

وعادة ما ترفع الزيادات في أسعار الفائدة عائدات السندات وبالتالي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.