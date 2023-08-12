وسجل مؤشر التدفقات التجارية والاستثمارية التركي مع الدول الأخرى مع فائضاً قدره 674 مليون دولار في يونيو، وفقاً لبيانات نشرها المركزي التركي الجمعة.

وكانت آخر مرة سجل فيها رصيد الحساب الجاري التركي فائضاً في شهر أكتوبر من العام 2021.

ويظهر هذا الفائض أن التغيير الذي تتبعه تركيا حاليا في النهج الاقتصادي يعمل بالفعل على دعم اقتصاد البلاد الذي يصل حجمه إلى 900 مليار دولار.

وقالت محافظة البنك المركزي حفيظة غاية أركان في يوليو الماضي إن تأثير دورة التشديد النقدي التي بدأها البنك في يونيو سيؤدي إلى تحسن في الحساب الجاري خلال النصف الثاني من 2023.

ورغم ذلك، لا يزال التضخم السنوي قرب مستوى 50 بالمئة، كما أن قيمة الليرة التركية تتراجع، مما يرفع من قيمة الواردات محليا.