وقالت وزارة العمل الأميركية، إن مؤشر أسعار المنتجين الأميركيين للطلب النهائي ارتفع 0.3 بالمئة الشهر الماضي.

وفي الاثني عشر شهرا حتى يوليو، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأميركيين 0.8 بالمئة.

وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن يرتفع المؤشر 0.2 بالمئة في يوليو و0.7 بالمئة على أساس سنوي.

وزاد الدولار أمام منافسيه ويتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، وهو ما يجعل الذهب أغلى ثمنا لحاملي العملات الأخرى.

وارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى 4.152 بالمئة.

وأظهرت بيانات، الخميس، أن أسعار المستهلكين الأميركيين، سجلت زيادة متواضعة في يوليو، وهو ما يعزز الآمال في اقتراب دورة رفع أسعار الفائدة الأميركية من نهايتها.

وعادة ما ترفع الزيادات في أسعار الفائدة عائدات السندات، وبالتالي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

تحركات الأسعار

وبعد هبوط أسعار الذهب في التعاملات الفورية لأدنى مستوياتها منذ السابع من يوليو، تراجعت الأسعار بـ 6.60 دولار وبنسبة 0.35 بالمئة إلى 1,919.14 دولار للأونصة، بحلول الساعة 14:55 بتوقيت غرينتش.

وخسر الذهب 1.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.

وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 2.75 دولار وبنسبة 0.13 بالمئة إلى 1,951.45 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.72 دولار للأونصة وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 904.99 دولار للأونصة، ويتجه المعدنان إلى تسجيل خسائر للأسبوع الرابع على التوالي.

وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1289.53 دولار للأونصة.