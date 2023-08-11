وأوضحت بيانات مركز الإحصاء الأميركي، إيجابية بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركي بنهاية يوليو الماضي ولأول مرة منذ 5 أشهر، حيث سجل المؤشر نموا بما يعادل 0.3 بالمئة على أساس شهري، وهو أعلى من توقعات الأسواق والتي أشارت لنموه بحوالي 0.2 بالمئة، بينما سجلت القراءة السابقة للمؤشر ارتفاعا بواقع 0.1 بالمئة خلال يونيو الماضي، وتمت مراجعتها على نحو منخفض إلى 0.0.

كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأميركي الأساسي بواقع 0.3 بالمئة، وبأعلى من توقعات الأسواق، والتي أشارت إلى نموه بنحو 0.2 بالمئة، علما بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاعا بنسبة 0.1 بالمئة نفسها خلال يونيو الماضي، وتمت مراجعته على نحو منخفض إلى انكماش بنسبة 0.1 بالمئة.

تحركات الأسواق

وارتفع مؤشر ​داو جونز الصناعي 91.21 نقطة أو 0.26 بالمئة إلى 35,267.36 نقطة، بحلول الساعة 14:20 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 3.80 نقطة أو 0.08 بالمئة إلى 4,472.38 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 27.15 نقطة أو 0.20 بالمئة إلى 13,709.68 نقطة.