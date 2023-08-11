وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 86.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 1206 بتوقيت غرينتش.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.4 بالمئة إلى 4064 نقطة، بعد هبوطه في أربع جلسات متتالية.

وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، أكثر من ثلاثة بالمئة، بينما زاد سهم شركة سالك لخدمات التعرفة المرورية اثنين بالمئة، بعد إعلان نتائجها في الربع الثاني من العام.

وصعد سهم إعمار العقارية، أكبر شركة عقارية مدرجة في دبي، أكثر من 0.7 بالمئة بعدما أعلنت الشركة نتائج الربع الثاني من العام.

وهبط المؤشر 0.5 بالمئة خلال الأسبوع.

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي 0.3 بالمئة إلى 9880 نقطة، متراجعا لثالث جلسة على التوالي، وذلك تحت وطأة هبوط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في البلاد، 1.1 بالمئة ونزول سهم ألفا ظبي القابضة 1.6 بالمئة.

وارتفع المؤشر واحدا بالمئة خلال الأسبوع.