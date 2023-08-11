وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 25 بالمئة مع استمرار الطلب القوي على السفر الجوي حيث بلغت 1.39 مليار درهم مقارنة مع 1.11 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وقدمت "العربية للطيران" خدماتها لأكثر من 3.8 مليون مسافر خلال الفترة بين أبريل ويونيو 2023 انطلاقاً من مراكز عملياتها السبع، بارتفاع نسبته 37 بالمئة مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي، وبلغ معدل إشغال المقاعد إلى 76 بالمئة.

وخلال النصف الأول من عام 2023، سجلت "العربية للطيران" أرباحا صافية بلغت 801 مليون درهم، بزيادة نسبتها 78 بالمئة مقارنة مع 451 مليون درهم تم تسجيلها في النصف الاول من العام 2022.

وخلال الفترة نفسها، بلغت إيرادات الشركة 2.82 مليار درهم، بارتفاع نسبته 26 بالمئة مقارنة مع 2.24 مليار درهم تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وقدمت الشركة خدماتها لأكثر من 7.7 مليون مسافر في الفترة الممتدة من يناير الى يونيو 2023 انطلاقاً من مراكز عملياتها السبع، بارتفاع نسبته 47 بالمئة مقارنة مع النصف الاول من العام الماضي، وبلغ معدل إشغال المقاعد 81 بالمئة.

وخلال النصف الأول من العام 2023، أضافت "العربية للطيران" 3 طائرات جديدة الى اسطولها الحديث، ليصل إجمالي عدد الطائرات المملوكة والمستأجرة إلى71 طائرة من طراز ايرباص A320 و A321.

وخلال الفترة نفسها نجحت المجموعة من توسيع شبكة وجهاتها عبر إطلاق 18 وجهة جديدة من مراكز عملياتها في الإمارات والمغرب ومصر وأرمينيا وباكستان.