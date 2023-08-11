وقالت شركة داتشينغ لهندسة الحفر في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة وي تشات إن هذا هو أكبر عقد خارجي تحصل عليه في السنوات الخمس الماضية.

ولم يذكر البيان عدد الآبار التي ستحفرها الشركة بموجب العقد.

وبدأت داتشينغ حفر الآبار في حقل الرميلة عام 2010، بعد فترة وجيزة من توقيع (سي.إن.بي.سي) و(بي.بي) البريطانية عقد خدمة مدته 20 عاما مع بغداد لتطوير الحقل النفطي العملاق.

وقال مسؤول نفطي حكومي في نوفمبر الماضي إن العراق يعتزم زيادة طاقته الإنتاجية من النفط إلى نحو سبعة ملايين برميل يوميا في 2027، على أن تأتي الزيادات الرئيسية من حقلي الرميلة وغرب القرنة-2.