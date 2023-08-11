وأعلنت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم الأسبوع الماضي أنها ستمدد خفضا للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا لشهر آخر حتى سبتمبر، وقالت إن الخفض قد يمدد إلى ما بعد ذلك أو يتم زيادة مقدار الخفض.

وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر، الاثنين الماضي، إن إمدادات الشركة للعملاء لا تزال كافية.

وذكرت ثلاثة مصادر تجارية لوكالة رويترز أن المصافي الصينية لم تطلب تخفيض الإمدادت للشحنات تحميل سبتمبر رغم ارتفاع أسعار البيع الرسمية التي حددتها أرامكو

ووفقا لتقديراتهم فإن المشترين الصينيين سيحصلون على ما بين 50 إلى 52 مليون برميل من الخام السعودي، وهي كميات تزيد بكثير عن نحو 38 مليون برميل في أغسطس.