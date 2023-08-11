وهبط خام برنت أربعة سنتات إلى 86.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 0310 بتوقيت غرينتش، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتين اثنين إلى 82.80 دولار للبرميل.

ويسجل الخامان القياسيان ارتفاعات منذ يونيو.

كما يترقب المتداولون أيضا صدور تقرير وكالة الطاقة الدولية الذي سيوفر لمحة سريعة عن حالة سوق النفط الخام وسط تقلص إمداداتها بسبب قيود العرض.

وقالت تينا تينج، محللة السوق لدى سي.إم.سي ماركتس: "ربما تكون أسواق النفط وصلت لمنطقة ذروة الشراء بعد أسابيع من الارتفاعات، رغم أن تخفيضات إنتاج أوبك+ وتحسن توقعات الطلب لا تزال عوامل صعودية".

وقالت أوبك أمس الخميس إنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط 2.25 مليون برميل يوميا في 2024 مقارنة بزيادة 2.44 مليون برميل يوميا في 2023. ولم يتغير كلا التوقعين عن الشهر الماضي.

وذكرت أوبك أنه من المتوقع أن يؤدي النمو الاقتصادي "القوي" والتحسن المستمر في الصين إلى زيادة استهلاك النفط في 2024.

وأظهرت بيانات تراجع واردات الصين من النفط الخام في يوليو إلى أدنى مستوياتها منذ يناير.