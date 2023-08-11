ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي فقد ارتفعت احتياطيات البلاد بواقع 7.548 مليار دولار لتبلغ في الأول من أغسطس الجاري 589.966 مليار دولار.

في حين صعد احتياطي الذهب خلال الشهر الماضي بنسبة 2.01 بالمئة إلى 145.783 مليار دولار.

وكانت احتياطيات روسيا الدولية قد وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في 18 فبراير 2022 لتبلغ حينها (643.2 مليار دولار)، وذلك قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في نفس الشهر.

وأعلن المركزي الروسي أنّه سيتوقّف اعتباراً من الخميس وحتى نهاية العام عن شراء العملات الأجنبية من الأسواق المحلّية، في خطوة ترمي للجم تدهور العملة الوطنية بعدما بلغ الروبل أدنى سعر له مقابل اليورو والدولار منذ مارس 2022.

وقال المصرف في بيان ليل الأربعاء إنّه "اعتباراً من 10 أغسطس 2023 وحتى نهاية عام 2023، قرّر البنك المركزي التوقّف عن شراء العملات الأجنبية في السوق المحليّة من أجل الحدّ من تقلّبات الأسواق المالية".