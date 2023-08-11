وأفادت الجمعية بأن إنتاج سيارات الطاقة الجديدة أو الكهربائية في الصين قد ارتفع بنسبة 30.6 بالمئة على أساس سنوي ليبلغ 805 آلاف وحدة الشهر الماضي، فيما ارتفعت المبيعات بنسبة 31.6 بالمئة لتبلغ 780 ألف وحدة.

وأضافت الجمعية أن الحصة السوقية للسيارات الكهربائية بلغت 32.7 بالمئة في يوليو، مشيرة إلى أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بلغ إنتاج سيارات الطاقة الجديدة 4,59 مليون وحدة، أي بزيادة نسبتها 40 بالمئة على أساس سنوي.

وبلغت المبيعات 4,53 مليون وحدة، أي بزيادة نسبتها 41.7 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، فيما ارتفعت صادرات سيارات الطاقة الجديدة بنسبة 87 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 101 ألف وحدة في يوليو.