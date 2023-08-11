وأظهرت البيانات ارتفاع التضخم والتضخم الأساسي في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 بالمئة في يوليو، مع تسجيل معدل التضخم ارتفاعا سنويا بلغ 3.2 بالمئة والتضخم الأساسي 4.7 بالمئة.

وخلال الساعة الأولى من التداول، ارتفعت المؤشرات القياسية الثلاثة بأكثر من واحد بالمئة إذ راهن المتداولون على توقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن التشديد النقدي في عام 2023 وأن يبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من العام المقبل.

وبدأت أسعار الأسهم في التراجع في أواخر الفترة الصباحية وظلت متأرجحة بقدر كبير في فترة ما بعد الظهر.

تحركات الأسعار

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 1.34 نقطة أو 0.03 بالمئة ليغلق عند 4469.05 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر "ناسداك" المجمع 16.39 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 13739.06 نقطة.

وزاد مؤشر"​​داو جونز" الصناعي 50.28 نقطة أو 0.15 بالمئة إلى 35173.64 نقطة.