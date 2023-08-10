تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.8 بالمئة عند الإغلاق مسجلا أعلى مستوياته في أسبوع ومرتفعا للجلسة الثانية على التوالي.

وسجل التضخم بالولايات المتحدة زيادة متواضعة في يوليو مع تراجع تكلفة السلع ومن بينها السيارات المستعملة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.2 بالمئة في اثني عشر شهرا حتى يوليو وهو ما جاء دون التوقعات بزيادته 3.3 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين.

وعززت البيانات الآمال في انحسار التضخم في أكبر اقتصاد في العالم وهو ما قد يسمح للمركزي الأميركي بعدم زيادة أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وارتفع مؤشر الشركات العقارية شديدة التأثر بحركة سعر الفائدة 1.6 بالمئة بينما تصدر مؤشر شركات السلع الشخصية والمنزلية الرابحين مرتفعا 2.2 بالمئة بعدما رفعت الصين القيود المرتبطة بالجائحة على السياحة الجماعية لمزيد من الدول وهو ما قد يشير إلى طفرة في القطاع السياحي.

وارتفع سهم شركة إل.في.إم.إتش للسلع الفاخرة، أكبر شركة في أوروبا من حيث القيمة حاليا، 3.4 بالمئة وهو ما دفع مؤشر الأسهم القيادية الفرنسي للارتفاع 1.5 بالمئة.

وزاد مؤشر قطاع السفر والسياحة 1.5 بالمئة.