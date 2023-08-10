وقال بايدن في بيان نُشر على موقع البيت الأبيض، "يظهر تقرير اليوم أن اقتصادنا لا يزال قويا، حيث انخفض معدل التضخم السنوي بنحو الثلثين منذ الصيف الماضي".

وأشار الرئيس إلى بيانات التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، والتي انخفضت إلى أدنى مستوى لها على أساس فصلي، منذ سبتمبر 2021.

وأضاف البيان، أن معدلات البطالة لا تزال قريبة من أدنى مستوياتها القياسية، وأن نسبة الأميركيين العاملين حاليًا أعلى مقارنة بما كانت عليه خلال 20 عامًا.

واختتم بايدن قائلًا، "أحرزنا هذا التقدم مع الحفاظ على قوة اقتصادنا على نطاق واسع، حيث نعمل على تنمية الاقتصاد وخفض التكاليف للأسر التي تعمل بجد".

وكان معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة قد ارتفع بأقل من المتوقع في شهر يوليو الماضي، الأمر الذي قد يمهد الطريق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لكي يثبت معدلات الفائدة في اجتماعه القادم.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في الولايات المتحدة 3.2 بالمئة في يوليو.

وكانت التوقعات ترجح أن يرتفع معدل التضخم في أكبر اقتصاد في العالم إلى 3.3 بالمئة، مقابل 3 بالمئة في شهر يونيو.