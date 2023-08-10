كما ارتفع صافي التدفقات النقدية للهيئة، الناتجة عن العمليات التشغيلية ارتفاعاً بنسبة 18.2 بالمئة مسجلاً 837 مليون درهم ليصل إلى 5.4 مليار درهم، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وجاء النمو في إيرادات النصف الأول، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، فضلاً عن زيادة إيرادات محفظة أصول الهيئة الأخرى، حيث سجلت ايرادات خدمات الكهرباء زيادة بنسبة 5.7 بالمئة، وخدمات المياه بنسبة 3.8 بالمئة، وخدمات التبريد بنسبة 4.9 بالمئة، وارتفعت إيرادات أصول الهيئة الأخرى بنسبة 7.8%.

وفيما يتعلق بصافي الأرباح، انخفضت أرباح الهيئة بنسبة 15 بالمئة إلى 2.67 مليار درهم بنهاية النصف الأول 2023، مقارنة بأرباح قدرها 3.15 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام 2022

وتأثر صافي أرباح هيئة كهرباء ومياه دبي خلال النصف الأول من عام 2023 بزيادة صافي تكلفة التمويل والإهلاك.

وجاء صافي تكلفة التمويل أعلى بمقدار 262 مليون درهم، نتيجة زيادة أسعار إيبور خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وأيضاً نتيجة انخفاض الفائدة الرأسمالية للمشاريع الجديدة وفق نظام المنتج المستقل للطاقة التي دشنتها الهيئة.

وفيما يتعلق بالتوزيعات، تتضمن سياسة توزيع الأرباح الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي، دفع حد أدنى للأرباح قدره 6.2 مليار درهم سنوياً على مدى السنوات الخمس الأولى المقبلة، ابتداءً من أكتوبر 2022.

ويتم دفع أرباح الأسهم مرتين كل سنة مالية في أبريل وأكتوبر.

ومن المتوقع أن تقوم الهيئة بسداد دفعة الأرباح التالية بقيمة 3.1 مليارات درهم عن النصف الأول من عام 2023 في أكتوبر 2023.

تبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة 14.9 غيغاوات منها 2.4 غيغاوات من الطاقة المتجددة.

وتماشياً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، أضافت الهيئة 300 ميجاوات من القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة خلال الربع الثاني من عام 2023.

ولم تتغير القدرة الإنتاجية للهيئة من المياه المحلاة والتي تبلغ 490 مليون جالون يومياً.