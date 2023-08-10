أوضحت الشركة في بيان أن الاتفاق مع ستارلينك سيسمح لتليفونيكا بأن تتيح لعملائها خدمة الاتصال بالإنترنت على نطاق واسع عبر الأقمار الصناعية في مناطق لا تتوفر فيها الخدمة بوسائل أخرى بما في ذلك المركبات.

وتقدم تليفونيكا الخدمة بالفعل لعملائها في المكسيك وستوسع نطاق توفيرها في مناطق أخرى بدءا ببيرو وكولومبيا وتشيلي والبرازيل وإسبانيا.

وخدمة ستارلينك عبارة عن شبكة أقمار صناعية تشغلها شركة سبيس إكس المملوكة لماسك.